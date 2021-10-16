الرئيس السيسى يشهد افتتاح عدة مشروعات إسكان بديل بالمناطق غير الٱمنة عن...

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عدد من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بقتنية الفيديو كونفرانس، ويضم كلا من مشروع السكن البديل برأس البر ومشروع السكن البديل فى روضة السيدة، ومشروع "معا" بالسلام، وأرض المصلح بالسلام، والرويسات بجنوب سيناء، والسكن البديل بالغردقة.
وأعادت الدولة رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وذلك وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضارى والمعمارى الحديث، إلى جانب تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية و إنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائى والعشوائيات واستعادة الشكل الحضارى للشوارع والمبانى المصرية.
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