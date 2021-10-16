وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وبعث وزير التنمية المحلية برقية إلى رئيس الوزراء جاء فيها : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف . وأضاف شعراوي : متمنياً من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركان ، وأن يبارك جهودكم المخلصة وتتحقق لمصرنا الغالية أمانيها فى الأمن والسلام والتقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة والرشيد لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

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