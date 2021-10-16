الرئيس السيسي: "أنا مش بشوف اللى اتعمل فى بلادنا.. بشوف اللى لسه هيتعمل"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حجم التحدى الذى يواجه الدولة المصرية كبيرا، متابعا: "حد كان بيقولى انت ليه مش فرحان رغم اللى بيتعمل في الدولة؟.. أنا مش بشوف اللى اتعمل.. أنا بشوف اللى لسه هيتعمل.. اللى اتعمل خلاص".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: "بفكر المصريين عندما أطلقنا مشروع بناء المدن الجديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، تم شن حملة على هذا المشروع هدفها التشكيك كالعادة وبث عدم الثقة كالعادة.. أو اللى مش فاهم وده قضيته معانا للتوعية واننا نفهمه.. واللى بيشكك هيفضل يشكك".

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "هل مازالتم شايفين اننا مهتمين بالطبقة المتوسطة والأغنياء ولا الكل؟!.. على مدى الست سبع سنوات الماضية.. إحنا ماشيين في برنامج.. انا بحلم بـ 3 مليون وحدة سكنية زى دول.. طب ده الـ 3 ملايين يتكلفوا كام.. المليون وحدة بيتكلفوا من 500 مليار لـ 600 مليار جنيه.. إحنا بنتكلم عن الإنشاء والمرافق ولا نحسب سعر الأرض.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "اللى انت شفتوه من بناء غير مخالف أو مناطق غير آمنة متكرر.. وهل القضية قضية قضية إسكان.. فيه ناس قالت علموا الناس كويس.. طب إزاى اعلمهم وهما عايشين كده.. ده شخصية رافضة كل شىء ومنعزلة عن كل شىء.. كل المؤسسات مزيد من البرامج لدمج الناس وإخراجهم منذ الواقع إلى الواقع الجديد".