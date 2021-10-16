/656307/الرئيس-السيسي-أحلم-بتنفيذ-أكثر-من-4-مليون-وحدة-سكنية-وبشوف-اللى-ماتعملش-لسه-قدامنا-كتير

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بأكتوبر، اليوم.

دوت الخليج

الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات السكن البديل

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي:" بعد كل مشاريع الإسكان والتنمية اللى قمنا بيها، هل مازلتم شايفنا مهتمين بالطبقة المتوسطة والأغنياء فقط ولا الكل؟

الرئيس السيسي: أنا مابشوفش اللى اتعمل.. أنا بشوف اللى ماتعملش

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" نحن نحاول العمل وتنفيذ طموحات المواطنين، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين، وإذا كنا بنخرب مش هايساعدنا".

وأضاف الرئيس السيسي حديثه قائلًا:" أنا مابشوفش اللى اتعمل أنا بشوف اللى ما تعملش، وهو كتير، وأنا أحلم بتنفذ أكثر من 5 مليون وحدة سكنية كمان.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية ضبط بطاقات التموين، ورقمنة الدولة بشكل كامل".

واستكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:” لابد من وجود ورش وحرف يدوية للمواطنين الموجودين فى المناطق الحديثة، حتى تكون العملية تكاملين”.

كما طالب الرئيس السيسي الحكومة بزيادة الوحدات السكانية قائلًأ:” لازم يكون مشروع إنشاء مباني أكبر”.