/656290/سقوط-تشكيل-عصابي-تخصص-في-سرقة-الدراجات-النارية-بالقاهرة

نجح رجال مباحث قسم شرطة المطرية، اليوم السبت، في إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة عن طريق توصيل الأسلاك.

وجاء ذلك عندما كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، برئاسة المقدم كريم البحيري، قيام (3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك "، وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحوادث.

القبض على المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم القبض على المتهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد ( 8 ) حوادث سرقة دراجات بخارية بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط عدد من الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائهم بمنطقة سكنهم ، وضبط باقى الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهم " سيىء النية " صاحب جراج ، مقيم بدائرة القسم ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

هذا ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة المعصرة بالقاهرة بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، في إلقاء القبض على عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة، حال تواجده بالشقة محل سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، «سلاح نارى، «بندقية خرطوش»، عدد من الطلقات النارية، مبلغ مالى، هاتف محمول»، وبمواجهته أمام رجال المباحث إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.