«حرب الشوارع».. إصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمقطم

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ملابسات واقعة إصابة أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية ..وتحديد وضبط الجناه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة شخص في مشاجرة في المقطم

إصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المقطم

فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات .. ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم. بإلإنتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما طرف أول ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم - مصاب بجرح قطعى نافذ بالصدر ومحجوز بإحدى المستشفيات) ، وطرف ثان (3 أشخاص ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم).

وبالفحص أتضح حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات مالية فيما بينهم حول العمل تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بالأيدى، وقام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على المصاب بإستخدام سلاح أبيض«سكين »، كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، أمكن القبض على أفراد الطرف الثانى، وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض«سكين»، المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أمام رجال مباحث القاهرة، إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في إلقاء القبض على سيدتان، كونتا تشكيل عصابي لسرقة المواطنين من كبار السن المترددين على مكاتب البريد بمصر القديمة.

ترجع تفاصيل واقعة السرقة، عندما نجح رجال قسم شرطة مصر القديمة من ضبط (سيدتان - مقيمتان بدائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية "لهما معلومات جنائية" حال شروعهما فى سرقة مبلغ مالى من داخل حقيبة إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب "النشل" وبحوزتهما مبلغ مالي- فيزا كارت- سلاح أبيض).

وفي سياق اخر أمرت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، حبس طالب تعدى على زميله بسلاح أبيض «كتر»، بعددة طعنات متفرقة بأنحاء الجسد، وذلك أمام إحدى المدارس بمنطقة مدينة السلام محافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم طالب بالمدرسة يأخذ أموالًا من الطلبة نظير تركهم يدخلون المدرسة، وعندما رفض المجني عليه إعطاءه تعدى عليه بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام طالب بإصابة زميله بسلاح أبيض «كتر» بعد مشاجرة نشبت بينهما أمام إحدى المدارس بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

بمواجهتهما اعترفتا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين من كبار السن، حال ترددهم على مكاتب البريد، وأضافا بأن المبلغ المالى والفيزا من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.