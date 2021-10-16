/656296/عض-الأيد-اللى-اتمدتله-مباحث-القاهرة-تضبط-سارق-خزينة-مطعم-بالتجمع

نجح رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث، اليوم السبت، في كشف ملابسات واقعة سرقة خزينة أحد المطاعم وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سرقة خزينة أحد المطاعم في التجمع الخامس

بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من مدير أحد المطاعم الكائنة بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة (مبالغ مالية) من داخل خزينة المطعم عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها عامل سابق بالمطعم محل البلاغ ، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية ومستـأجر شقة كائنة بدائرة القسم.

اعترافات المتهم

وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أمام رجال مباحث القاهرة، أدلى بأنه نظراً لسابقة عمله بالمطعم المشار إليه وإحتفاظه بنسخة من مفتاح الخزينة إبان فترة عمله به، وعلمه بوجود مبالغ مالية من الإيراد اليومى بخزينة المطعم فإختمرت فى عقله فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك توجه للمطعم ونجح في الدلوف بداخله خلسة وسرقة مبلغ مالى.

وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه بالشقة محل سكنه، كما أضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

هذا وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ملابسات واقعة إصابة أحد الأشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية ..وتحديد وضبط الجناه.

إصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء في المقطم

فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات .. ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم. بإلإنتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما طرف أول ( أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم - مصاب بجرح قطعى نافذ بالصدر ومحجوز بإحدى المستشفيات) ، وطرف ثان (3 أشخاص ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم).

وبالفحص أتضح حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات مالية فيما بينهم حول العمل تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالضرب بالأيدى، وقام أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على المصاب بإستخدام سلاح أبيض«سكين »، كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها.