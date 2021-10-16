/656297/اقتصادية-النواب-تناقش-قدرة-الاقتصاد-المصري-على-تحقيق-مستهدفاته-وتلبية-الاحتياجات-التنموية-للمواطنين-بحضور-وزير-المالية

تشتأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها الأثنين المقبل لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الشئون الإقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، لنظر ما يلي:

- متابعة الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021 ،والذي ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق.

- قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم. - السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركزي. - المكتسبات الاقتصادية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.

- قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا، والخطة التي تستهدف الوزارة تحقيقها فيما يتعلق باستراتيجية إدارة الدين العام، بحضور الدكتورمحمد معيط، وزير المالية.