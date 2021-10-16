بعد رحيل فوزي فهمي..وفاة الكاتب كرم النجار

/656300/بعد-رحيل-فوزي-فهميوفاة-الكاتب-كرم-النجار

رحل عن عالمنا منذ قليل الكاتب والسيناريست الكبير كرم النجار بعد أن اعتزل الفن لما يقرب من 11 عاما، أتى ذلك بعد يوم من رحيل صديقه الكاتب فوزي فهمي بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج يرصد وفاة الكاتب كرم النجار

وججاء نبأ وفاة كرم النجار على لسان الفنان وعضو نقابة المهن التمثيلية منير مكرم، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كتب فيه: البقاء لله.. المؤلف الكبير كرم النجار.

عن الراحل كرم النجار

الراحل كرم النجار خريج كلية الحقوق من جامعة الإسكندرية، وكانت بدايته من خلال مسلسل (اﻹنسان والجبل) عام 1969، ليقدم بعدها عشرات الأعمال مابين السينما والتلفزيون.

ومن أبرز أعماله فيلم الصرخة، الذي عُرض عام 1991، ومن بطولة الفنان نور الشريف، ومسلسلات الرقص على سلالم متحركة، ومسلسل الأصدقاء، وكذلك مسلسل بابا نور، وكانت مسرحية أولاد الغضب والحب هي آخر أعماله وعُرضت في 2010.

وفاة فوزي فهمي

هذا وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في الساعات الأولى من صباح أمس وفاة الكاتب الدكتور فوزي فهمي، ولم يكشف أي تفاصيل حول الجنازة وموعد تشييع الجثمان.

وكتب أشرف زكي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ناعيا وفاة صديقه الكاتب فوزي فهمي، قائلا: « وداعًا استاذى وصديقى وداعًا سيد البنائين».

وقال الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري ناعيا الكاتب فوزي فهمي، إن الدكتور فوزي فهمي، قيمة فنية وثقافية كبيرة، عاش طوال حياته إنسانا رائعا وصديقا نبيلا، كما أنه كان مفكرا كبير ومثقفا موسوعيا عاش مخلصا للفن والإبداع، وكان مدرسة علمية تعلم على يده العديد من المبدعين، موضحا أن الدكتور فوزي فهمي، سيظل في الذاكرة الفنية المصرية والعربية، بأعماله الخالدة وإرثه الثقافي والإبداعي الغزير.