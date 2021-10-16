/656302/تغييرات-بالجملة-في-تشكيل-بيراميدز-الرسمي-لمباراة-عزام-التنزاني

أعلن المدير الفني لفريق بيراميدز إيهاب جلال عن تشكيل فريقة الرسمي استعداداً لمواجهة عزام التنزاني في افتتاح مشوار الفريق لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمي: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد حمدي – اسامة جلال- عمر جابر- أحمد فتحي .

خط الوسط:أحمد توفيق- دونجا- إيريك تراوري.

خط الهجوم: اسلام عيسا- رمضان صبحي- ابراهيم عادل.

ويسعى الفريق السماوى لتحقيق نتيجة مميزة في مستهل رحلته بالمشوار الإفريقى قبل مباراة العودة المقرر لها السبت المقبل على ستاد الدفاع الجوى بالقاهرة.

غيابات بيراميدز

ويفتقد بيراميدز في مباراة اليوم لجهود كل من عبد الله السعيد قائد الفريق للإجهاد، وناصر منسي والحارس أحمد دعدور لعدم قيدهما بهذه المرحلة في القائمة الأفريقية.

قائمة بيراميدز لمواجهة عزام التنزاني:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد حمدي

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - عبد الرحمن صميدة

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

رمضان صبحي

وحسب شبكة "فوت ماك" التركية، فإن إدارة بيراميدز عرضت خدمات رمضان صبحي على نادي بشكتاش بطل الدوري التركي.

وأشارت الشبكة إلى أن عرض رمضان من جانب الإدارة الإماراتية على بشكتاش، يأتي لرغبة الجناح الأيسر للعب في أوروبا.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن إدارة بشكتاش تنتظر تقرير المدرب سيرجين يالتشين المدير الفني للنسور بشأن الموافقة من عدمها على ضم رمضان صبحي.

وقالت الشبكة إن هناك تحمس من جانب بعض المسؤولين في بشكتاش لضم رمضان، لكن مُتصدر الدوري التركي لن يتحرك ألا بعد قرار المدرب.

تشكيل الزمالك لمباراة توسكر الكيني

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق “شيكابالا”.