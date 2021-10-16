عمرو سليم وفرقته الموسيقية يشعلان دار الأوبرا بسهرة فنية جديدة

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يستعد عازف البيانو عمرو سليم للتعاون مع فرقته الموسيقية في تقديم سهرة فنية جديدة ومتألقه بمسرح دار الأوبرا المصرية في يوم الخميس الموفق 22 من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثامنة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل عمرو سليم بدار الأوبر

تفاصيل حفل عمرو سليم بالأوبرا

ويقدم عمرو سليم حفله على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة عازفة الهارب ياسمين الحربي والفرقة الموسيقية، ومن المقرر أن يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال الموسيقي العربية التي أعاد سليم صياغتها لتتناسب مع آلة البيانو منها إن راح منك يا عين، قلبي ومفتاحه، الدنيا ريشه في هوا، نسم علينا الهوى، ميدلي أم كلثوم وميدلي سعد عبد الوهاب.

عمرو سليم

يذكر أن عمرو سليم ألتحق بالمدرسة الدالية لرعاية المكفوفين وكان لديه شغف بحصص الموسيقي، وشارك في العديد من المسابقات الموسيقية منها أحسن عازف وهو طالب في الاعدادية وحصل على المركز الأول على الجمهورية، إلى أن التحق بجامعة القاهرة، وشارك فى المسابقة على مدار الأربعة سنوات الجامعة، وكان رؤساء المسابقة وقتذاك الموسيقار رفعت جرانة، مدحت عاصم، محمد الموجى، عاطف صدقى. وبعد ان تخرج في الجامعة انشاء اول فرقة موسيقية خاصة به مكونة من الدكتور عصمت نصار وعاطف أمام وعمرو فؤاد وهشام محمد العربى ابن محمد العربى الرقاق وكانت الفرقة تعمل على إعادة توزيع الأغانى التى تم نسيانها ، تم تكريمه في مهرجان الموسيقي العربيه عام 2019 ومهرجان القلعه عام 2021 .

حفلات دار الأوبرا المصرية

ويستعد أيضا الفنان إيهاب توفيق للتألق من خلال حفل غنائي جديد في مصر داخل الأوبرا على خشبة مسرح النافورة وذلك في يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري، ويأتي هذ الحفل ضمن فاعليات الإحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

وكان المطرب الكبير إيهاب ستعادة تألقه مرة اخرى بعد غياب عن الساحة الفنية دام طويلا، وذلك من خلال إحياء حفل غنائي بولاية كالفورنيا في الولايات الأمركية المتحدة في يوم 21 يوليو المنقضي.

ومثل هذا الحفل عودة قوية للفنان إيهاب توفيق بعد فترة إنقطاع اذ كان أخر أعماله أغنية «هي دنيا» من ألحان الراحل أشرف سالم وكلمات عوض بدوي وتوزيع أحمد عادل والكليب إخراج متيم السراج،.