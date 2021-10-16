/656304/محمد-تيسير-مطر-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-قرار-وزير-التعليم-بعمل-فترة-دراسية-ثالثة-بالمدارس

تقدم النائب محمد تيسير مطر، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب،المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قرار وزير التربية والتعليم بعمل فترة دراسية ثالثة بالمدارس، بحجة تقليل كثافة الطلاب بالفصول، وذلك استجابة للشكاوى التي تقدم بها أولياء الأمور.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائب محمد تيسير مطر بطلب احاطة لوزير التعليم

فترة دراسية ثالثة بالمدارس

وأضاف النائب محمد تيسير مطر، فى طلب الإحاطة المقدم منه، "لقد فؤجى غالبية المصريين، وخاصة أسر التلاميذ بعدد كبير من المدارس، بقرار غريب لوزارة التربية والتعليم بشأن إيجاد فترة ثالثة بالمدارس بزعم تقليل الكثافة ومواجهة كورونا، وهذا القرار له تداعيات سلبية على جودة العملية التعليمية مما يتطلب تفسير مقنع حوله، خاصة أننا كنواب عن الشعب تلقينا العديد من الشكاوى من أسر تلاميذ الفترة الثالثة".

واختتم النائب محمد تيسير مطر، الطلب بالتأكيد على ضرورة تفسير قرار التعليم بشكل عاجل والاستجابة لشكاوى أولياء الأمور.

دور الانعقاد الثاني

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هــ..

وأضاف فى برقية التهنئة: "يطيب لي أن أتقدم إليكم - سيادة الرئيس- بأسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، سيد العالمين، محمد بن عبد الله- صلى الله عليه وسلم -الذي بُعث متمماً لمكارم الأخلاق، وداعياً إلى الله بالتي هي أحسن، فكانت القيم والمبادئ التي أرسلها صلوات الله عليه وسلم، هي سبيل الرشاد والنجاة وطريق الهداية والصلاح للإنسانية جمعاء."

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: "إن السيرة العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ مولده إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، نموذجاً رائعاً ودرساً يقدم لنا الإنسان النموذج في كل مراحل حياته، وترسخ في نفوسنا ما يدفعنا ويحضنا على القيم النبيلة التي نستقيها من سيرته العطرة والسير على هداه، نأخذ منها العبر، لتتآلف قلوبنا، ونبني ونعمر ونقدم للعالم سماحة ديننا الذي أرسى مبادئ التعايش السلمي بين مختلف الأديان".

واختتم رئيس مجلس النواب ، برقيته بالدعاء : "نسأل المولى عز وجل أن تعود هذه المناسبة الجليلة وقد كلل الله جهودكم وسعيكم الخلاق بالتوفيق والنجاح لتصبح مصر محوراً من محاور التنمية والرخاء تحقيقاً لما حلمتم به دائماً، ويبلغ شعبها الذي أودعكم أمانته أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، حفظكم الله ودفع عنكم كل مكروه". وكل عام وأنتم بخير،،