/656306/النائبة-رقية-الهلالي-القضاء-علي-المناطق-الغير-الآمنة-تؤكد-حرص-الدولة-على-توفير-حياة-كريمة-للمواطنين

أكدت النائبة المهندسة رقية عبد العزيز الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص علي القضاء علي العشوئيات وبالاخص المناطق الغير أمنة، والتى أقيمت بالجهود الذاتية سواء على أراضى حائزيها أو على أراضى الدولة بدون تراخيص، ولذا فهى تفتقر إلى الخدمات والمرافق الأساسية التى قد تمتنع الجهات الرسمية عن توفيرها، نظراً لعدم قانونية هذه الوحدات ووقوعها خارج الحيز العمرانى.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة رقية الهلالي بشأن افتتاح الاسكان البديل للمناطق غير الآمنة

اسكان بديل للمناطق غير الآمنة

وأشادت النائبة رقية الهلالي، في بيان صحفي صادرعنها اليوم، ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق الغير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، مؤكدة أن القيادة السياسية تولي ملف تطوير العشوائيات والقضاء عليه اهتماماً كبيراً واولوية قصوي، باعتباره من الأهداف الهامة ضمن خطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

خطة التنمية الشاملة

وقالت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تعمل علي قدم وساق من أجل رفع مستوى معيشة أهالينا بالعشوائيات والمناطق الغير أمنة من خلال المبادرات الأنسانية حياة كريمة وصندوق دوت الخليج وغيرها من الوحدات السكنية التي توفرها الدولة المصرية وتناسب كافة الفئات في المجتمع المصري ، من محدودي ومتوسطي الدخل، لافته الي أن الدولة استطاعت أن تطور أكثر من75 % من المناطق الغيرة أمنة فى كافة المحافظات من أجل توفير حياة كريمة تليق بالمصريين.

جدير بالذكر أن مشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر، مزود بكافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية لتسهيل سبل المعيشة لمواطني سن العجوز، فضلاً عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى، ويتضمن المشروع 104 عمارات إسكان اجتماعي ذات طابع حديث، بإجمالي 2496 وحدة سكنية.