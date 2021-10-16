روبرت ماتانو يعلن تشكيل توسكر أمام الزمالك

خط الدفاع : هيلاري واندر – كالوس كيرنجي – أسيك امبوتش – دانيال ساكاري ماشيسو

خط الوسط : كلود سينجي – همفيري مينو اوشينج – شامي كيبوانا مويني – بونفيس موشيري

خط الهجوم : جوشا إبراهيم – جاكسون ايرونجو.

ألقى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين في ملعب نيايو قبل خوض مباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في الثانية بعد ظهر اليوم باستاد نيايو الوطني حراسة المرمى : محمد أبوجبل خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمزة المثلوثي خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي خط الهجوم : سيف الدين الجزيري ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق “شيكابالا”. حسام المندوه حرص الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في كينيا على تفقد المطعم المخصص للفريق في فندق الإقامة بالعاصمة الكينية نيروبي. قائمة الزمالك لمواجهة توسكر حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم : محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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