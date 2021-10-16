«بخير»..أول تعليق من طليقة وائل كافوري بعد تعرضه لحادث سير

/656311/بخيرأول-تعليق-من-طليقة-وائل-كافوري-بعد-تعرضه-لحادث-سير

طمأنت طليقة الفنان وائل كافوري الجمهور على حالته الصحية في أول تعليق لها بعدما تعرض لحادث سير مميت أدى إلى تحطم الجزء الأمامي من سيارته ونقل على إثره لمستشفى العوينات.

دوت الخليج يرصد تعليق طليقة وائل كافوري بعد تعرضه لحادث سير

نشرت طليقة وائل كافوري صورة لمريم العذراء، عبر خاصية “ستوري”، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “الحمد لله على سلامتك أبو ميشيل.. وائل بخير الحمدلله”، دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بالحادث.

تفاصيل حاجث سير وائل كافوري

وكان قد كشف سعيد حريري، صحفي لبناني تفاصيل الحادث خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” اذ قال: “وائل كفوري تعرض لحادث سير مساء اليوم على طريق الأوتوستراد فى مدينة جبيل شمال بيروت".

وتابع الحريري كاشفا عن حالته الصحية: “ "هو بخير وهو في المستشفى ويعاني من رضوض، ولم يكن لوحده ولكن المعلومة غير مؤكدة حتى الآن يخضع للفحوصات الطبية”.

تفاصيل الحالة الصحية لوائل كافوري

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى تعرض الفنان وائل كفوري لكدمات بجسده وبعض الجروح والخدوش، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، ويعود سبب الحادث بسبب اصطدام السيارة ببعض العوائق الإسمنتية بجانب الطريق على الطريق الدولي لمدينة جبيل.

حادث وائل الكافوري

هذا ونشر الأدمن الخاص بالصفحة الرسمية لوائل كافوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة لوائل الكافوري وعلق قائلًا: “ألف الحمد لله على سلامة وائل كفوري، بعد تعرضه لحادث سير على أوتوستراد جبيل رضوض في الجسم وتحطم في السيارة.. بخير ونُقل إلى المستشفى لمعالجة الرضوض.. كل شيء بيتعوض إلا الروح”.

أخر أعمال وائل الكافوري

الجدير بالذكر، أنه يستعد النجم وائل الكافوري لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، خلال الفترة المقبلة، وسيكون هذا التعاون الثاني مع المنتج المصري حمدي بدر.

وآخر أعمال الفنان اللبناني وائل كفوري هي أغنية البنت القوية، وهي من إنتاج وائل كفوري، وتنفيذ شركة “And Beyond” ومن توزيع شركة “Digital Sound”.