السيسى: سنتصدى لمشكلة المعاشات حتى لا تتضرر الأجيال القادمة

جدة - نرمين السيد - تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن قضية التأمينات والمعاشات قائلا: "كل شوية الناس تطلع تقول فين حقنا والفلوس اللى أخدتها البلد وكلام من هذا القبيل، صحيح أخدنا إجراء خلى الدولة تبقى ملتزمة أمام أصحاب المعاشات بدفعها".





وأضاف السيسى، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت: "المعاش فى مصر بيجى زى كل الدنيا، من خلال العمل مدة زمنية وتستقطع أموال من الراتب تدخل فى صناديق يتم استثمارها وهو ما يعود بعوائد، وعند الخروج للمعاش يتم الحصول على المستحقات كل شهر".

وتابع: "الكلام ده كان مبنى على المرتب الأساسى وكتير من أصحاب المهن يعطى جزء ضيئل من هذه المستحقات، والرقم فى النهاية لا يعيش الناس".

وأوضح أن الدولة وجدت أن المبلغ الموجود للمعاشات 150 مليار جنيه، لافتًا إلى أن موازنة الدولة للمعاشات 180 مليار جنيه لـ9 ملايين مواطن، معقبًا: "الموضوع فى الماضى أهدر، وستتصدى الدولة للمشكلة حتى عام 2052، ويجب أن ننتبه حتى لا تتكرر المشكلة مع الأجيال القادمة".