وأضاف السيسى، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت: "المعاش فى مصر بيجى زى كل الدنيا، من خلال العمل مدة زمنية وتستقطع أموال من الراتب تدخل فى صناديق يتم استثمارها وهو ما يعود بعوائد، وعند الخروج للمعاش يتم الحصول على المستحقات كل شهر".
وتابع: "الكلام ده كان مبنى على المرتب الأساسى وكتير من أصحاب المهن يعطى جزء ضيئل من هذه المستحقات، والرقم فى النهاية لا يعيش الناس".
وأوضح أن الدولة وجدت أن المبلغ الموجود للمعاشات 150 مليار جنيه، لافتًا إلى أن موازنة الدولة للمعاشات 180 مليار جنيه لـ9 ملايين مواطن، معقبًا: "الموضوع فى الماضى أهدر، وستتصدى الدولة للمشكلة حتى عام 2052، ويجب أن ننتبه حتى لا تتكرر المشكلة مع الأجيال القادمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى: سنتصدى لمشكلة المعاشات حتى لا تتضرر الأجيال القادمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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