السيسى: اللى بيتعمل بدعم إلهى عشان إحنا غلابة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن هناك لجنة تم تشكيلها منذ سنوات رصدت حجم الخسائر المباشرة التى شهدتها مصر فى 2011، وبلغ حجم الخسائر 400 مليار جنيه أى ما يعادل 6 تريليونات جنيه.





وأضاف السيسى، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، أن الدولة كادت أن تدمر مثل دول أخرى لولا انتباه الدولة والقائمين عليها والقائمين على بناء الوعى بدورهم الحقيقى. وتابع:"فى معايا دعم إلهى، اللى بيتعمل بدعم إلهى مش بقدراتنا، والله العظيم ده دعم إلهى عشان إحنا غلابة، قاعد يساعدنا وبيدينا وبيسترنا"، موجهًا رسالة للمصريين: "ساعدونا على إننا ناخد بالأسباب".

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