صور- الإيد الشقيانة.. قصص بطولية للعاملات باليومية فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - لسنوات طويلة ظللن يعانين من العمل فى الجبل، ألسنتهن راضية بما يواجهن من تجاوزات من قبل أصحاب العمل، فهن مسؤولات عن غيرهن من السيدات اللاتى فضلن العمل لسد احتياجات منازلهن.





عاملات اليومية والمسؤولات عن جمع العمال، قصص بطولية من نوع خاص "دوت الخليج" التقى مع عدد من السيدات واللاتى سردن لنا قصصهن نرويها خلال السطور التالية.

البداية كانت مع نبوية رضوان، من قرية العراقى مركز أبو حماد بالشرقية، والتى قالت إن يومها يبدأ من الساعة 3 الفجر تستيقظ فى عجالة شديدة تحضر وجبة الإفطار لأبنائها قبل مغادرة المنزل، وتجرى عدة اتصالات هاتفية لجمع غيرها من السيدات العاملات.

وما أن تتجمع السيدات العاملات حتى تأتى السيارة الخاصة لنقلهن إلى منطقة الجبل للعمل فى جمع المحصول، حتى الساعة الواحدة ظهرًا، ثم تعود لمنزلها فى العصر وتبدأ عملها فى المنزل.

بسمة السيد أحمد، إحدى السيدات المسؤولات عن جمع العاملات للعمل فى الجبل، قالت إن لديها من الأطفال 3 فى مراحل تعليمية مختلفة.

وتابعت: "بكمل مسيرة جوزى فى لم محصول الطماطم والكوسة والباذنجان.. باتصل على العمال بالتليفون وأنا اللى بحاسبهم"، بسمة تعمل لفترتين دون عن غيرها من السيدات حتى تستطيع سد احتياجات منزلها.

وأردفت: "ناس كتير من أصحاب العمل ساعات بياكلوا علينا فلوس واحنا بنبقى مجبرين على دفع قيمة اليومية للعمال ويبقى اليوم بخسارة".

كما قالت "أم صلاح" رئيسة عمال من 2002، إنها تعانى من العمل مع العمال يوميًا بسبب الأزمات المالية التى تقع فيها ريسة العمال، وتابعت: "بصحى من الساعة 2 بحضر الأكل لعيالى وبعدين أخرج لعملى".