وزير الدولة للإنتاج الحربى يشارك فى معرض ADEX 2021 بكوريا الجنوبية

وتعد مشاركة وزير الدولة للإنتاج الحربى فى هذا المعرض فرصة هامة للوقوف على مدى التطور فى مجال الصناعات الدفاعية وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربى لإنتاج وتطوير نظم التسليح والذخائر.
ومن المخطط أن يلتقى وزير الدولة للإنتاج الحربى عددا من الشخصيات الهامة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة فى المعرض، إلى جانب حضور عدة ندوات ينظمها المعرض بشأن تطوير الأنظمة والصناعات الدفاعية ومحاكيات التدريب، بالإضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة فى المعرض.
ومن المتوقع أيضاً أن يتم دعوة الشركات للمشاركة بمعرض مصر الدولى للدفاع والأمن "EDEX 2021" المزمع إقامته فى مصر فى الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021.
جدير بالذكر أن "ADEX" يقام كل عامين ويعد من أهم المعارض الدفاعية فى آسيا، حيث شارك فى النسخة السابقة من المعرض عام 2019 عدد (430) عارض من الشركات العالمية الكبرى الرائدة فى مجال الصناعات الدفاعية من (31) دولة وذلك لعرض منتجاتها الحديثة والمتطورة فى هذا المجال.
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