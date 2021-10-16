مصر تدين بأشد العبارات تفجير مسجد قندهار

جدة - نرمين السيد - وتقدّمت مصر، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، بخالص التعازى إلى الشعب الأفغانى الصديق وذوى الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الإرهابى الخسيس، وتعرب عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت مصر مُجددًا فى هذا الصدد على موقفها الثابت من ضرورة التصدى لظاهرة الإرهاب والعنف والتطرُف ومكافحة كافة أشكالها وصورها.