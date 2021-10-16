السيسى يحذر من النمو السكانى: هنفضل نكسر فى التحديات ونبنى ونغير

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت: "حد يقولى يا راجل أسكت ما تسيب الكلام ده ما الناس عايشة من 30 إلى 40 سنة مالك، مالى إيه مقدرش معرفش، مقدرش مشوفش ومقدرش أسكت".

وتابع: "هفضل وهنفضل نكسر فى التحديات ونبنى ونغير لغاية لما نبقى قد الأمانة اللى أقسمنا أمام الله نتحمل مسؤوليتها".

ووجه حديثه للمصريين، قائلاً: "الكلام ده بيتسجل أمامكم وأمام ربنا وأمام التاريخ، طول ما النمو السكانى موجود فى مصر بالمعدلات دى صدقونى لن نستطيع".