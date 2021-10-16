فيديو- جولة تفقدية للسيسى بمشروع إسكان بديل المناطق غير الآمنة فى أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وتفقد الرئيس السيسى خلال الجولة، عددا من وحدات مشروعات إسكان بدل للمناطق غير الآمنة، واستمع إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول الوحدات وما تتضمنه من خدمات للمواطنين.
ورافق الرئيس السيسى خلال الجولة، كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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