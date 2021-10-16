- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس، خلال الاحتفال بافتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، إنه لا يفرح بما يتم إنجازه من مشروعات على قدر انشغاله بما لايزال يتعين تنفيذه من مشروعات مستقبلية .
وتابع: "أحلم ببناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة بتكلفة تتراوح ما بين 500- 600 مليار جنيه لكل مليون وحدة سكنية وذلك دون حساب تكلفة الأرض".
وأضاف الرئيس: "عايز الناس تتكلم ويكون فيه تعبير عن الرأى بس تكون فاهمة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف- تعمير وإعادة تنظيم.. السيسى يتحدث إلى المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.