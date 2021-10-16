إنفوجراف- تعمير وإعادة تنظيم.. السيسى يتحدث إلى المصريين

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس، خلال الاحتفال بافتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة، إنه لا يفرح بما يتم إنجازه من مشروعات على قدر انشغاله بما لايزال يتعين تنفيذه من مشروعات مستقبلية .

وتابع: "أحلم ببناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة بتكلفة تتراوح ما بين 500- 600 مليار جنيه لكل مليون وحدة سكنية وذلك دون حساب تكلفة الأرض".

وأضاف الرئيس: "عايز الناس تتكلم ويكون فيه تعبير عن الرأى بس تكون فاهمة".