علاج 1000 حالة بقافلة طبية ضمن حياة كريمة بقرى الشرقية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، فى تصريح اليوم السبت، إن القافلة الطبية تضم نخبة متميزة من الأطباء فى عدد من التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1098 مريضا من أهالى القرية على مدى يومين وتم صرف العلاج اللازم لهم وتحويل 13 حالة إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لهم.

وأضاف مسعود أنه تم خلال تلك القافلة عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية وكذلك لتوعيتهم بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه.