حصاد وزارة القوى العاملة في أسبوع

تسليم 297 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة .. تعيين 2760 شابا في 6 محافظات.. 1000 منحة تدريبية للمهندسين حديثي التخرج في مجال تكنولوجيا المعلومات .. برامج تدريبية متقدمة لتحسين أوضاع عمل المصريين بالخارج.. تعيين 2760 شابا في 6 محافظات

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري- منها تسليم وزير القوى العاملة محمد سعفان 297 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة بالقاهرة ، وترأس الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل بمشاركة ممثلي 6 وزارات ، ونجاح الوزارة في تسوية حقوق العاملين بمجموعة شركات يونيفرسال من خلال اتفاقية عمل جماعية ، واتفاقية تعاون بين الوزارة ونقابة المهندسين، و تعيين 2760 شابا في 6 محافظات .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة 297 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، وفرها مكتب شرق مدينة نصر بمديرية القوى العاملة بالقاهرة بالتعاون مع 20 شركة قطاع خاص عاملة فى نطاق المحافظة، واطمأن بنفسه علي رواتبهم، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بها علي مستوى المديريات بالمحافظات ، و استيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم .

حضر تسليم العقود طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ، وعزت عمران رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة ، ومدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة ، وأحمد نظمى وكيل المديرية ، وصالح المصري مدير مكتب تشغيل شرق.

وقال الوزير: إن الدولة المصرية تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.

كما ترأس وزير القوى العاملة ، الاجتماع التأسيسي الأول للجنة التيسيرية لإعداد الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل بمشاركة ممثلي 6 وزارات، ومنظمة العمل الدولية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والمجلس القومي للمرأة ، واتحادات الصناعات المصرية، والغرف التجارية ، ونقابات عمال مصر .

في مستهل كلمته شدد وزير القوي العاملة علي أن المناخ السياسي في مصر حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يعد من أزهى الفترات التي عاشتها مصر بالنسبة لحقوق المرأة، لافتا إلي أنه لا يخفى على أحد ما تقدمه الدولة المصرية للمرأة من حقوق، موضحا ما تشغله من المناصب المهمة، ومنها تمثيلها في الحكومة بنسبة تصل إلى الربع تقريبا، فضلا عن تمثيلها في مجلسي النواب والشيوخ ، والمحكمة الدستورية العليا ، وأخيراً في مجلس الدولة، مشيرا إلى أن الإدارات المركزية بوزارة القوى العاملة بها نسبة تجاوز الـ 50% للسيدات بفضل جهودهن وكفاءتهم .

ووجه سعفان اللجنة بضرورة وضع خطة خمسية علي الأقل أو حتى عام 2030 في بداية عملها للتخطيط لخفض نسبة البطالة بين السيدات في مصر ، من خلال العديد من المقترحات ذاكراً منها التوعية بأهمية العمل للمرأة خاصة في الريف المصري وصعيد مصر ، ودراسة المعوقات التي تحول دون دخول النساء سوق العمل ، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الملائم بحيث تستطيع أن تؤدي الأدوار المجتمعية والأسرية المنوطة بها خارج العمل.

واقترح الوزير أن يتم التعاون مع "الرائدات الريفيات" في نشر التوعية وتحقيق أهداف الخطة الوطنية ، لما لهن من إمكانيات في الوصول للمرأة في دارها ، مؤكدا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لكل هدف من الأهداف حتى يكون هناك نتاج ملموس على أرض الواقع متمنيا أن تساهم هذه اللجنة في خفض نسبة البطالة بين نساء مصر بنسبة 2% كل عام .

وشهد سعفان ، بديوان عام الوزارة ، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين مجموعة شركات يونيفرسال، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية و الهندسية والكهربائية، بعد أن نجحت وزارة القوى العاملة في تسوية حقوق العاملين بالشركة وديا بأحقيتهم في الحصول مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة.

وقع الاتفاقية هاني مبارك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وخالد الفقي شركة يونيفرسال رئيس النقابة العامة و 14 من ممثلي العاملين بالشركة.

ونصت الاتفاقية علي صرف باقي شهر يوليو 2021 لباقي العاملين بالشركة الذين لم يتم الصرف لهم "الإداريين والفنيين"، وذلك يوم 12 أكتوبر الجاري، وصرف مرتب شهر أغسطس الماضي لجميع العاملين بالشركة 10 اكتوبر الجاري ، وصرف مرتب سبتمبر الماضي علي دفعتين "الدفعة الأولى يوم 20 أكتوبر الجاري، والثانية 25 ديسمبر المقبل لجميع العاملين بالشركة، فضلا عن صرف حافز الإنتاج الشهري لجميع العاملين بالشركة بانتظام خلال الفترة من 25 إلي 30 من كل شهر ميلادي.

وتلتزم إدارة الشركة بالانتظام في صرف المرتبات الشهرية كاملة دفعة واحدة لجميع العاملين بالمجموعة بداية من شهر أكتوبر 2021 وبحد أقصي اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبعد ثلاثين يوما تشغيل على الأكثر ، علي أن يصرف حافز الإنتاج الخاص بكل شهر في المواعيد المحددة بالاتفاقية.

كما نصت الاتفاقية علي أنه اعتبارا من يناير 2022 تلتزم إدارة الشركة بصرف الحافز الشهري المتأخر عن أشهر إبريل ومايو، ويونيو، ويوليو وأغسطس، وسبتمبر 2021 بنظام شهرين كل شهر (شهر متأخر + شهر جديد) وحتى الانتهاء من صرف كامل المتأخرات المستحقة للعمال .

ويتم استئناف العمل داخل مجموعة شركات يونيفرسال بكامل طاقتها الإنتاجية ، وفي جميع المصانع والقطاعات.

كما شهد وزير القوى العاملة ، بديوان عام الوزارة مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة ونقابة المهندسين فى كافة الأنشطة ذات الاهتمام المشترك مثل التدريب المهنى والتقنى والتشغيل ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

وقع الاتفاقية عن الوزارة، المهندس حسين صبري البكباشي مستشار وزير القوي العاملة للمعلومات والتحول الرقمي، وعن نقابة المهندسين، المهندس هاني ضاحي بصفته نقيب المهندسين.

وأكد وزير القوي العاملة عقب التوقيع ، أن هذا البروتوكول يأتي فى إطار حرص الدولة المصرية على بناء مصر الرقمية للوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة، مشيرا إلي أهمية التعاون المثمر بين نقابة المهندسين والوزارة خلال الفترات القادمة، لافتا إلى أننا نحاول قدر الإمكان أن نصل إلى نتائج نضيف بها للشباب المصري من المهارات والخبرات ما يلزم للتوافق مع المستقبل، وذلك من خلال تقديم منحة تدريبية من الوزارة لـ 1000 متدرب من أعضاء النقابة والمهندسين حديثى التخرج على حزم تدريبية متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال الشراكات التى قامت بها الوزارة بالتعاون مع كبرى الشركات والمراكز التدريبية فى مجال تكنولوجيا المعلومات مثل شركات هواوى العالمية ، وسيسكو، وأوراكل .

وأشار سعفان إلي أننا نستهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية برامج السلامة والصحة المهنية من خلال تنظيم حملات مشتركة ومؤتمرات لرفع الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

وبحث وزير القوى العاملة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة، والسفير علاء رشدي مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ، سبل التعاون المشترك فيما بين الوزارتين لتحسين أوضاع عمل المصريين فى دول أوروبا وكيفية حل المشكلات التي تواجههم ، وكذلك توفير برامج تدريبية متقدمة لهم فى المهن التي يعملون بها و إصقال مهاراتهم والتفوق فى ما يقومون به من أعمال .

وكشف الوزير عن جاهزية الوزارة ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها فى قنصليات وسفارات مصر بالخارج ، على التعاون مع وزارة الخارجية وسفارات وقنصليات فى دول العالم ، لتوفير الحماية اللازمة والرعاية المطلوبة للعمالة المصرية فى تلك الدول ، مشيراً إلى حرص الوزارة الدائم على عمليات التدريب المهني واثقال المهارات للعمالة الفنية فى مختلف القطاعات .

وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رسمت طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي في مصر ، كما تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030

من جانبه قدم السفير علاء رشدي ، الشكر والتقدير للوزير ، على جهود وزارة القوى العاملة لحماية ورعاية العمال المصريين فى الداخل والخارج ، مبدياً سعادته على التعاون المثمر مع الوزارة فى مختلف القضايا العمالية لتحسين ظروف مجتمع عمل المصريين فى الخارج .

وفي إطار التعاون والشراكة بين وزارة القوى العاملة وشركة "هواوي تكنولوجيز مصر" في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ، قام وفد رفيع المستوى من الوزارة بزيارة تفقدية للمعمل المفتوح " Open Lab " بمقر الشركة بالقرية الذكية ، وضم الوفد كلاً من : حسين صبري مستشار الوزير للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات ، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وعبير فؤاد مدير الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب السيد الوزير.

وأوضحت هالة عرندة نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية بشركة هواوي تكنولوجيز مصر ، أن المعمل المفتوح لهواوي بالقاهرة يعد واحداَ من أهم المعامل الموجودة بالمنطقة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ،حيث أنه مركز إقليمي يعمل لخدمة مصر و٢٩ دولة أخرى، منوهةً إلى أن المركز يقوم بتعزيز الشراكة مع الشركات المصرية المتخصصة لبناء حلول لخدمات القطاعات المختلفة باستخدام أحدث التقنيات، كما يشمل أيضاً تعاون مثمر مع العنصر الأكاديمي وكذلك الابتكارات والمواهب المصرية في هذا المجال .

وعلى جانب آخر ، يتابع وزير القوى العاملة ، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وفي هذا الإطار قامت مديرية القوى العاملة بالقاهرة "مكتب تفتيش عمل بدر"، بعمل زيارة مفاجئة لشركة اندومي التي تقع علي مساحة 250 فدان بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وتبين أن الشركة توفر جميع مهمات السلامة والصحة المهنية ، فضلا عن تطعيم جميع العاملين ضد فيروس كورونا .

كما بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتلقي العاملين للجرعة الثانية من لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي تستمر لمدة يومين بمقر المديرية، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحة العاملين.

وقال سعفان إن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على لقاح التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد للحد من خطر انتشاره.

وشاركت المديرية في إطار احتفالات المحافظة بالذكرى لـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة ، في مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، في فاعليات المبادرة لخدمة أهالينا في القرى الأكثر احتياجاً والتي يعاني فيها المواطنين وتعمل الدولة المصرية حاليا علي تغيير حياتهم ليحيوا حياة كريمة.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية : إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بهدف خلق فرص عمل للشباب وذوي القدرات الخاصة، ودعم وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل لها في الريف المصري، وإحياء الحرف التراثية.

وأوضح أن فعاليات مبادرة أهالينا تم تنظيمها بقرية بهيج ببرج العرب، من خلال لجنة التنمية الاقتصادية للمبادرة والتي شكلها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، حيث يأتي ذلك تلبية الدور الأصيل للقوى العاملة لخدمة أهالينا في القرى والريف المصري.

كما احتفت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتخريج أول دفعة من المتدربين تفعيلا لبروتوكول التعاون مع جامعة الإسكندرية، وذلك للتدريب الصيفي لطلبة الجامعة لتوعيتهم بجميع المجالات والخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة من خلال مديرياتها في جميع المحافظات، وعن طريق مكاتبها المنتشرة في أنحاء الجمهورية من خدمات التشغيل، والتدريب، والتفتيش، وتلقي الشكاوى العمالية، وفض منازعات العمل، فضلا عن توفير فرص العمل اللائقة للشباب وذوي القدرات الخاصة بالإضافة إلي عرض فرص المشروعات الصغيرة المتاحة أمام من يرغب منهم في بدء مشروع خاص به وتدريبه على مبادئ ريادة الأعمال.

كما أعلن وزير القوى العاملة، أن مبادرة "سلامتك تهمنا" التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

من جانبه قال علي حامد الزقم مدير مديرية القوي العاملة بالمنوفية: إن المبادرة وصلت المحافظة تحت رعاية وزير القوى العاملة، و تعقدها المديرية بحضور 80 من أخصائي ومسؤولي السلامة فى 40 من الشركات العاملة بمدينة السادات ، وذلك برعاية شركة راية فودز، إحدى شركات قطاع الأغذية ، وبمشاركة الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة ، بحضور سهير نصر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، وعمر خالد عبد العزيز المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة راية فودز الشركة الراعية للمبادرة.

و شمل حصاد الأسبوع تعيين 2760 شابا في 6 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات مطروح ، وكفر الشيخ ، والبحر الأحمر ، والأقصر ، والوادي الجديد ، وسوهاج، بلغت 862 ألفاً و 163 جنيه ، والتفتيش على 2708 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 3317 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3317 عاملا.

وتلقى وزير القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية المصرية بالدوحة بدولة قطر في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالدوحة يفيد ببدء بإعلان وزارة الداخلية القطرية تصحيح أوضاع الوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم 21 لسنة 2021 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وذلك بتحديد فترة زمنية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للمخالفين لأحكام القانون المشار إليه وذلك من بعد غد الأحد 10 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2021.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة في السعودية، في توفير 42 فرصة عمل عن طريق نقل الكفالة، وتحدد الرواتب بعد المقابلة الشخصية، ومزايا أخرى.

وأشار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إلي أن ذلك جاء بتقرير للوزير من مكتب التمثيل العمالي بجدة في إطار الجهود المبذولة من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة على شركات أخرى.

واخيراً ، استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 4 مواطنين مصريين، بلغت 137 ألفا و962 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 578 ألفا و60 جنيها مصريا تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات 4 مواطنين مصريين يعملون بالرياض بالمملكة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.