مصر تدين التفجير الذي استهدف مسجداً بولاية قندهار الأفغانية أمس 15 أكتوبر

تُدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التفجير الذي استهدف مسجداً بولاية قندهار الأفغانية أمس 15 أكتوبر الجاري، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.
وتتقدّم مصر بخالص التعازي إلى الشعب الأفغاني الصديق وذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الإرهابي الخسيس، وتعرب عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المُصابين.
وتؤكد مصر مُجددًا في هذا الصدد على موقفها الثابت من ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف والتطرُف ومكافحة كافة أشكالها وصورها.
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