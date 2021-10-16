الرئيس السيسي: مصر خسرت 400 مليار دولار عام 2011 بسبب قضية الوعي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية عانت من مشكلة القائمين على بناء الوعى، من خلال عدم التوصيف الحقيقى على أسباب مشاكلنا.. الناس فى المناطق غير الآمنة يتقالها البلد سايبكم وعايشين للأغنياء بس".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته فى افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: "فيه لجنة تم تشكيلها لحجم الخسائر المباشرة اللى خسرتها مصر في 2011 كانت 400 مليار دولار يعنى 6 تريليونات جنيه.. القائمون على بناء الوعى لم يقوموا بدورهم الحقيقى فى هذا الوقت.. وكادت البلد أن تدمر كما دمرت دول أخرى.. مثلها مثل الدكتور الذى يوصف العلاج غلط بناء على كشف طبى غلط".