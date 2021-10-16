الخارجية تدين بأشد العبارات تفجير مسجد بولاية "قندهار" الأفغانية

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التفجير الذي استهدف مسجداً بولاية قندهار الأفغانية أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى الشعب الأفغاني الصديق وذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الإرهابي الخسيس، وتعرب عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وتؤكد مصر مُجددًا في هذا الصدد على موقفها الثابت من ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف والتطرُف ومكافحة كافة أشكالها وصورها.