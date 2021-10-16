أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التفجير الذي استهدف مسجداً بولاية قندهار الأفغانية أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.
وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى الشعب الأفغاني الصديق وذوي الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الإرهابي الخسيس، وتعرب عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المُصابين.
وتؤكد مصر مُجددًا في هذا الصدد على موقفها الثابت من ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف والتطرُف ومكافحة كافة أشكالها وصورها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية تدين بأشد العبارات تفجير مسجد بولاية "قندهار" الأفغانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.