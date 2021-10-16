مهرجان الجونة يفتتح معرض كريستوف كيشلوفسكى في ذكرى رحيله..«صور»

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بدأ مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الخامسة فاعليات اليوم الثالث للمهرجان بإفتتاح معرض معرض المخرج البولندى الشهير كريستوف كيشلوفسكى، إحياءا للذكرى الخامسة والعشرين لوفاته.

دوت الخليج يرصد فاعليات مهرجان الجونة في اليوم الثالث

تفاصيل معرض كريستوف كيشلوفسكى

وصمم وجهز المعرض منسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسى أبو سيف، ويضم المعرض 23 ملصقًا من متحف السينما فى لودز، وكلها مستوحاة من أفلام كيشلوفسكى وحضر الافتتاح انتشال التميمي مدير المهرجان وبشري رئيس العمليات والمخرج أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان.

أبرز ملاحظات مهرجان الجونة في يومه الثاني

وشهد اليوم الثاني لمهرجان الجونة توافد عدد كبير من النجوم بإطلالاتهم المثيرة والمتألقة في دورته الخامسة التي بدأت فاعلياتها مساء أمس الخميس من المقرر أن تنتهي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

وتوافد النجوم في اليوم الثاني على السجادة الحمراء لمشاهدة عرض الفيلم المغربى "على صوتك" المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، كما من المقرر عرض الفيلم المغربي كازابلانكا بيتس والمقام، فى قاعة بلازا للمؤتمرات، وكان أول الحضور الفنان نيكولا معوض وزوجته، وداليا البحيرى وزوجها رجل الأعمال حسن سامى، ثراء جبيل، المخرج أحمد شفيق، الفنان عصام السقا.

يسرا وأسر ياسين يتبادلان الرقصات على أنغام 3 دقات

كمت كشفت الإعلامية بوسي شلبي وصلات رقص بين الفنان أسر ياسين والفنانة المتألقة يسرا مع مجموعة أخرى من النجوم منهم أحمد حاتم، على أنغام أغنية يسرا الشهيرة «3 دقات»، وظهرت يسرا خلال الفيديو بفستان أحمد متألق وتركت شعرها منسابا لتعكس إطلالتها المتألقة ورقصاتها المتبادل مع أسر ياسين الذي تألق بالبدلة السواداء البعيدة عن التكلف، لمحة من شباب ملكة الجمال والرقة يسرا.

أشرف زكي يتغيب عن مهرجان الجونة في يومه الثاني

الجدير بالذكر أنه اعلن الفنان تامر عبد المنعم عن موقف انساني للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بعد أن غادر مهرجان الجونة في يومه الثاني بعد علمه برحيل الكاتب فوزي فهمي رئيس أكادمية الفنون السابق حرصا منه على حضور الجنازة.

وأشاد تامر عبد المنعم بأشرف زكي اذ كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: أشرف زكي الرجل الذي ترك الجونة ليحضر مراسم دفن أستاذه فوزي فهمي، أشرف زكي محترم، أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية”.