هالة صدقي تهنئ أحمد السقا بتكريم مهرجان الجونة: «سعيدة بيك وبنجاحك»

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أشادت الفنانة هالة صدقي بالفنان أحمد السقا بعد تكريمه ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة الذي انطلق منذ يومين، معربة عن سعادتها بذلك الحدث.

دوت الخليج يرصد رسالة هالة صدقي لأحمد السقا بعد تكريم الجونة

نشرت هالة صدقي صورة لها مع أحمد السقا وأصدقائها بمهرجان الجونة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها: “مبروك لاحمد السقا التكريم وسعيده جدا بيه وبنجاحه ، الف مبروك يا احمد وتستاهل حب الجمهور وزملائك”.

أبرز تصريحات السقا خلال ندوة تكريمه بـ مهرجان الجونة 2021

وأقيم ظهر اليوم المؤتمر الصحفي للفنان أحمد السقا المكرم بجائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة، اليكم أبرز تصرحاته

- لم أقصد أن ألغي تاريخ السينما ما قبل "إسماعيلية رايح جاي"، ما كنت أقصده التقنيات وظروف العرض، أن الأفلام خلال فترة 1967 وما بعدها لم تأخذ حقها بسبب ظروف الحرب، لم انتقص من الصناعة ولا أجرؤ على ذلك ما أقصده أن الإمكانيات المتاحة كانت أقل من قدرات النجوم، واعتذر إذا كان فهم كلامي بطريقة خاطئة.

- لا أمانع من تقديم المسرح ولكن ما يهمني الفكرة التي أقدمها، هذه الفترة هناك تجارب جديدة مثل ما يقدمه محمد هنيدي وأحمد عز العروض في يومين فقط هو مختلف عما قدمته ولكن إذا عرض علي عمل جديد ومختلف سأقدمه.

- جيلي والجيل الذي صعد بعدي حصل بيننا اندماج لا يمكننا أن نتحدث عن جيل واحد هناك تواصل كبير وقاعدة الممثلين والإنتاج أصبح أكبر بكثير.

- لدي فريق مصري لتقديم الأكشن قبل سنوات اتفقت مع أندرو ماكنزي وطلبت منه أن يجلس في مصر ويعلم جيل جديد حتى أصبح لدي هذا الفريق.

- ليس لدي 10 سم سليم في جسمي، وأثناء تصوير "الجزيرة 2" تسببت في إصابتي بكسر في فقرة في ظهري بسبب عدم تقديري جيدا خلال تصوير مشهد أكشن.

- لا أتدخل في حياة ابني ياسين هو لازال في مرحلة الدراسة وكل ما أتمناه أن يكون شخصا ناجحا وصالحا، هو كان سعيدا بما سيقدمه في مسلسل "الملك" وانفعاله على السوشيال ميديا كان لحزنه هو لازال صغيرا، وبعد ما كتبه جلست معه ونصحته أن يصبر ويفكر.