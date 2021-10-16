/656314/أكمل-نجاتي-يتقدم-باقتراح-بشأن-تفعيل-قانون-حوافز-للممولين-الملتزمين-بإصدار-الفواتير-الضريبية

تقدم النائب لأكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ،عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، باقتراح برغبة موجه إلي الدكتور محمد معيط وزير المالية ،بشأن تفعيل المادة ٧٤ من القانون رقم ٦٧لسنة ٢٠١٦ والخاصة بنظام حوافز للممولين الملتزمين بإصدار الفواتير الضريبية.

دوت الخليج يرصد تقدم النائب أكمل نجاتي باقتراح برغبة إلى وزير المالية

الخزانة العامة

وأشار النائب أكمل نجات، عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنه كما تبحث الوزارة عن حقوق الخزانة العامة فيجب عليها تحفيز الممولين طبقا لنص القانون، معربا عن أمله بالوصول الايزو الضريبي أو وسام الإلتزام الضريبي وربطها بحوافز مالية وامتيازات في إنهاء الإجراءات بالمصالح الحكومية للملتزمين ضريبيا.

دور الانعقاد الثاني

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هــ..

وأضاف فى برقية التهنئة: "يطيب لي أن أتقدم إليكم - سيادة الرئيس- بأسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، سيد العالمين، محمد بن عبد الله- صلى الله عليه وسلم -الذي بُعث متمماً لمكارم الأخلاق، وداعياً إلى الله بالتي هي أحسن، فكانت القيم والمبادئ التي أرسلها صلوات الله عليه وسلم، هي سبيل الرشاد والنجاة وطريق الهداية والصلاح للإنسانية جمعاء."

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: "إن السيرة العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ مولده إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، نموذجاً رائعاً ودرساً يقدم لنا الإنسان النموذج في كل مراحل حياته، وترسخ في نفوسنا ما يدفعنا ويحضنا على القيم النبيلة التي نستقيها من سيرته العطرة والسير على هداه، نأخذ منها العبر، لتتآلف قلوبنا، ونبني ونعمر ونقدم للعالم سماحة ديننا الذي أرسى مبادئ التعايش السلمي بين مختلف الأديان".

واختتم رئيس مجلس النواب ، برقيته بالدعاء : "نسأل المولى عز وجل أن تعود هذه المناسبة الجليلة وقد كلل الله جهودكم وسعيكم الخلاق بالتوفيق والنجاح لتصبح مصر محوراً من محاور التنمية والرخاء تحقيقاً لما حلمتم به دائماً، ويبلغ شعبها الذي أودعكم أمانته أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، حفظكم الله ودفع عنكم كل مكروه". وكل عام وأنتم بخير،،