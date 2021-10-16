/656315/رجال-سلة-الأهلي-يواجه-سبورتنج-في-دوري-المرتبط

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت عندما يواجه فريق سبورتنج في إطار مباريات الدورة المجمعة الأولى من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

من المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية، وتمثل أهمية كبيرة لفريق رجال سلة الأهلي والجهاز الفني واللاعبين في مشوار البطولة.

ويعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لـ« رجال سلة الأهلي» محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ويسعى رجال سلة الأهلي لتقديم أداء قوي وتحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية التي يقدمها في الفترة الأخيرة بعدما توج بلقب بطولة منطقة القاهرة، ثم حقق لقب البطولة العربية للأندية، فيما حقق الفوز في جميع مبارياته التي خاضها ببطولة دوري المرتبط حتى الآن. ومن المقرر أن يلتقي فريق ١٨ سنة المرتبط لكرة السلة مع فريق سبورتنج في الرابعة عصر اليوم على صالة سبورتنج في إطار منافسات دوري المرتبط.

ويسبق تحرك الأهلي محاضرة فنية يؤكد فيها بيتسو موسيماني المدير الفني على العديد من التعليمات الفنية والمهام المطلوبة من اللاعبين وفقا لخطة المباراة ونقاط القوة والضعف في صفوف المنافس.

وكان الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والحرس الوطني قد عقد في الثامنة من مساء أمس الجمعة بمبنى اتحاد الكرة بالنيجر الملاصق لفندق إقامة البعثة في حضور مسئولي الفريقين ومنسق المباراة والمسئولين الأمني والطبي وذلك للتأكيد على العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي المكون من القمصان الحمراء والشورتات السوداء والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر بالكامل.

في حين يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأبيض بالكامل وحارس المرمى الطاقم البنفسجي. كما تم الاتفاق على حضور الفريقين لملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية اثناء وبعد المباراة.

وحضر الاجتماع من الأهلي سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة ورئيس بعثة الأهلي في النيجر، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، وعمرو محب المترجم.

وخاض الأهلي مرانه الوحيد في النيجر مساء أمس على ملعب المباراة، واشتمل على جانب بدني لمدة ربع ساعة، ثم خاض الفريق تقسيمة قوية في نصف الملعب شهدت العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة، فيما خاض حراس المرمى تدريبًا منفردًا قبل المشاركة في التقسيمة.