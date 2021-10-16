« لسه قدامنا كتير» الرئيس السيسي يضع الخطوط العريضة لملامح نهضة الإسكان البديل.. ننشر أبرز التصريحات

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أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من التصريحات، اليوم، خلال افتتاحه مشروعات الإسكان البديل بمدينة السادس من أكتوبر.

دوت الخليج

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الافتتاح، أن الدولة تعول على المواطن وتعاونه فى ملف إزالة المخلفات وإعادة تدويرها، موضحا أن مواجهة البناء والتعدي على الأراضي الزراعية قضية بحاجة إلى مزيد من الوعي".

ننشر أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتح مشروعات الإسكان البديل

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًأ:" الدولة تسعى لمواجهة البناء المخالف، مضيفا: "عاوزين نغيرها، وعندنا أكثر من مليون وحدة سكنية والوحدة السكنية اللى بتتعمل دى من أموال مصر..محدش بيجيب حاجة..دى من بلدنا.. وبالمناسبة نص مصر كده..معرفشى بناخد بالنا من المشكلة ولا اية؟

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية ضبط بطاقات التموين ورقمنة الدولة، قائلًا:" ليا بطاقة تموين بأسمي فى المنيا ويتم الصرف بها". وقال الرئيس السيسي: "عدم وجود رقمنة للدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، بياناتنا مش واضحة، فحصل استقرار لواقع غير دقيق، وبه الكثير من الفساد".

واستكمل الرئيس السيسي حديثه قائلًأ:" بعد كل مشاريع الإسكان والتنمية اللى قمنا بيها، هل مازلتم شايفنا مهتمين بالطبقة المتوسطة والأغنياء فقط ولا الكل؟

وأضاف:" وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه قائلًا:" نحن نحاول العمل وتنفيذ طموحات المواطنين، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين، وإذا كنا بنخرب مش هايساعدنا".

وتابع:" أنا مابشوفش اللى اتعمل أنا بشوف اللى ما تعملش، وهو كتير، وأنا أحلم بتنفذ أكثر من 5 مليون وحدة سكنية كمان.