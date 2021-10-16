/656318/إصابة-شرطى-نتيجة-اصطدام-سيارته-بعامود-إنارة-بطريق-القاهرة-السويس-تفاصيل-صور

تعرض مقدم شرطة، منذ قليل، للإصابة بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة في أنحاء جسده، إثر اصطدام سيارته بعمود إنارة على طريق القاهرة السويس اتجاة مدينة الشروق.

دوت الخليجيرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة مقدم شرطة

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان، بعد تلقي بلاغا يفيد وجود حادث مروري ومصاب بطريق القاهرة السويس بعد الكارتة اتجاة مدينة الشروق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين اصطدام سيارة بعمود إنارة وإصابة المقدم معتز حسن، 40 عامًا.

وعلى الفور تم نقل المقدم معتز حسن إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق مرة أخرى.

نجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي أصابات.

تفاصيل الحريق

تعود تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إشارة تفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حلوان، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وفي سياق أخر تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة كرداسة بدون وقوع أى إصابات، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، إخطارا يفيد بإندلاع حريق داخل منزل فى كرداسة، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة المختصة التحقيق.