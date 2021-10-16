/656320/أصحاب-مزارع-الدواجن-نتعرض-لخسائر-ضخمة-وهذة-أسباب-أرتفاع-أسعار-البيض-فيديو
أرتفعت أسعار البيض بشكل كبير خلال الأيام الماضية ، الأمر الذي أدى لتساؤل بعض المواطنين عن أسباب تلك الزيادة المفاجئة، وتواصل دوت الخليج مع أصحاب مزارع الدواجن والبيض للكشف عن الأسباب وراء تلك الزيادة وكيفية التعامل بشكل صحيح مع تلك الأزمة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.
وأكد أحد أصحاب مزارع الدواجن : " نتمنى خروج البسض والدواجن بشكل رخيص لكني أستورد العلف والمواد الأخرى بسعر غالي ، وهو العامل الأساسي في زيادة أسعار الدواجن والبيض".
أصحاب مزارع الدواجن: نتعرض لخسائر ضخمة.. وهذة أسباب أرتفاع أسعار البيض
وتابع : " لا نعلم سبب إرتفاع أسعار العلف للدواجن ، لكن هو جشع تجار من نوعية خاصة، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل أساسي على ارتفاع أسعار الدواجن ، وبالتأكيد نريد خروج الإنتاج بأسعار مخفضة لكن الأمر لم يعد ممكنا في أيدي أصحاب المزارع".
أصحاب مزارع الدواجن: نتعرض لخسائر ضخمة.. وهذة أسباب أرتفاع أسعار البيض
وواصل: " الكتكوت الأبيض بـ 12 جنيه مع تكلفة العلف غالي السعر والغاز والمواد الأخرى تجد أسعار الإنتاج في إزدياد مرتفع، الدواجن البيضاء تكلفتها عالية للغاية، ولذلك أتجه بعض التجار للدواجن البلدي".
وأستكمل : " البيض بيختلف عن التسمين في الفراخ الدواجن أو البلدي بسبب أنه هناك كمية محددة للغاية للدواجن حتى لا تنتقل لمرحلة التسمين، ولا يختلف أي نوع عن الأخر في كمية الإنتاج".
وأضاف : " الدواجن البيضاء تختلف عن البلدي في انتاج البيض ، وهناك بورصة تحدد الأسعار في ارتفاع أو إنخفاض أسعار البيض".
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