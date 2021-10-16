/656321/التعادل-السلبي-يحسم-الشوط-الأول-لمباراة-الزمالك-وتوسكر-الكيني

إنتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي الزمالك المصري وتوسكر الكيني بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد شوط المباراة الأول بين فريقي الزمالك وتوسكر الكيني سجالاً كبيراً بين الفريقين حيث لم يتمكن أياً منهم من فرض سيطرتة علي مجريات المباراة.

وفي الدقيقة 15 كانت أول خطورة نسبية من جانب فريق الزمالك عن طريق أشرف بن شرقي ولكن يتدخل الدفاع وينقذ مرماة من الهدف الأول.

ثم شكل ابراهيم جوجوا الخطورة علي مرمي الزمالك في الدقيقة 30 بعدما سدد كرة رأسية مرت بجوار عارضة الحارس محمد أبو جبل.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول يضيع أشرف بن شرقي هدفاً محققاً بعد تمريرة رائعة من اللاعب يوسف أوباما.

ثم يطلق الحكم صافرتة معلناً نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين.

وكان فريق نادي الزمالك قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من التالي:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي وحسام عبد المجيد وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق “شيكابالا.

قائمة الزمالك لمواجهة توسكر

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم : محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.