/656322/ثراء-جبيل-تتصدر-التريند-بعد-إطلالتها-الجريئة-بالجونة-تعرف-عليها

أطلت الفنانة المصرية ثراء جبيل بإطلالة جريئة للغاية في فاعليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الأمر الذي جعلها تتصدر مؤشرات الأكثر بحثا على موقع جوجل الشهير راغبين في معرفة معلومات حول تلك الفنانة.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات حول ثراء جبيل

إطلالة ثراء جبيل على ريد كاربت اليوم الثاني للجونة

ظهرت الفنانة ثراء جبيل، بإطلالة جرئية وجذابة على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان الجونة اذ ارتد فستان أزرق اللون يكشف تاتو أسفل منطقة الصدر وبها العديد من الفتاحات الأمر الذي أحدث ضجة عريمه حولها.

معلومات حول ثراء جبيل

ثراء جبيل، هي فنانة وممثلة وكاتبة مصرية، تخرجت في المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، وحصلت على دبلومة الدراسات العليا في مجال السيناريو، وشاركت في بطولة عدد من الأفلام الروائية القصيرة، بالإضافة إلى عدد من مشروعات تخرج المعهد العالي للسينما، وانتشرت في عدد من المسلسلات على مدار الأعوام الماضية.

مسيرة ثراء جبيل الفنية

بدأت ثراء جبيل تألقها من خلال مسرحية "الملك لير" مع الفنان القدير يحيى الفخراني، عام 2001، والتي جسدت خلالها شخصية "ريجان"، ولكن الانطلاقة القوية جاءت من خلال شخصية "ابنتهال" في مسلسل "ذات" مع النجمة نيللي كريم، عام 2013، وفي العام ذاته، قدمت دور "مي" مع الفنان حسن الرداد، في مسلسل "آدم وجميلة".

وشاركت جبيل، في عدد من الأعمال الهامة من بينها؛ "صديق العمر"، في دور أخت برلنتي عبد الحميد، كما شاركت في مسلسل "سجن النسا" مع نيللي كريم، ومسلسل "طريقي" مع شيرين عبد الوهاب، والتي استطاعت من خلاله إبراز موهبتها الكاملة والمتألقة في التمثيل وبدأت تعرف داخل الأعمال المصرية بشكل واسع.

فاعليات مهرجان الجونة باليوم الثاني

وشهد اليوم الثاني لمهرجان الجونة توافد عدد كبير من النجوم بإطلالاتهم المثيرة والمتألقة في دورته الخامسة التي بدأت فاعلياتها مساء أمس الخميس من المقرر أن تنتهي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

وتوافد النجوم في اليوم الثاني على السجادة الحمراء لمشاهدة عرض الفيلم المغربى "على صوتك" المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، كما من المقرر عرض الفيلم المغربي كازابلانكا بيتس والمقام، فى قاعة بلازا للمؤتمرات، وكان أول الحضور الفنان نيكولا معوض وزوجته، وداليا البحيرى وزوجها رجل الأعمال حسن سامى، ثراء جبيل، المخرج أحمد شفيق، الفنان عصام السقا.