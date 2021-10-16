الخارجية تدين حادث طعن النائب البريطانى ديفيد إيميس

جدة - نرمين السيد - أدان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، اليوم، حادث الطعن الذى تعرض له النائب البريطانى، ديفيد إيميس، فى أثناء اجتماع دائرة انتخابية شرق العاصمة، لندن، أمس وأسفر عن وفاته.





وأعرب متحدث الخارجية - فى تغريدة باللغة الإنجليزية عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) - عن الحزن والصدمة للموت الوحشى لعضو البرلمان البريطانى السير ديفيد أيميس. وقال "ندين بشدة مثل هذا الهجوم الشنيع، ونقدم أعمق تعازينا لأسرته وأحبائه"، معبرا عن تضامن مصر مع حكومة المملكة المتحدة وشعبها.

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