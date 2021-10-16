البيئة: قرب انتهاء الدراسات المتعلقة بموقع مقلب الطوب الرملى

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أعمال المرور اليومى على المقالب العمومية لرصد الوضع وإحكام السيطرة على الانبعاثات، خصوصًا مع وجود تحذيرات من سكون الهواء، وذلك بتنفيذ سلسلة من الجولات لمقالب القاهرة الكبرى، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة باسم السحابة السوداء.





بدأت الجولات بالمرور على مقالب شرق القاهرة، ومنها مقلب الضغط العالى بالقاهرة الجديدة ومقلب الطوب الرملى والتأكد من استقرار الأوضاع بهما وعدم تواجد انبعاثات، وتم التنبيه على ضرورة استمرار تغطية المخلفات الموجودة بالموقع وإحكام السيطرة على أية انبعاثات بالموقع أولا بأول.

وأوضح الدكتور طارق العربى، قرب انتهاء الدراسات المتعلقة بموقع مقلب الطوب الرملى لتحديد كمية المخلفات بالموقع والسيناريوهات التى ستتم بالموقع، كما تم المرور على مقلب الوفاء والأمل لمتابعة الأوضاع به وتبين استقرارها، وذلك فى إطار التعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة للسيطرة الآنية على أية انبعاثات تحدث بالموقع.

واستكمالا للجولات الميدانية، أجرى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، جولة بالمرور على منطقة شبرامنت بجنوب الجيزة للوقوف على الوضع بالمنطقة وإحكام السيطرة على مصادر الانبعاثات بها، وتم زيارة مجمع المحارق للمخلفات الطبية بشبرامنت، والتنبيه على المسؤولين عن التشغيل بالالتزام بساعات التشغيل وعدم تشغيل المحارق بعد الساعة الثانية ظهرا والالتزام باشتراطات التخزين وتشغيل المحارق بالطريقة السليمة صحيا وبيئيا، كما تم المرور على منطقة التشغيل بمقلب شبرامنت للمخلفات البلدية الصلبة، ومتابعة عملية التشغيل وأعمال استقبال المخلفات وأعمال الفرد والتسوية والتغطية للمخلفات الواردة للمقالب، بالإضافة إلى المرور مع على موقع الخلية الجديدة المنفذة من وزارة البيئة دعما لمحافظة الجيزة ضمن أعمال البنية التحتية لاستطلاع ما تم من أعمال إنشاء الخلية من طبقات العزل التبطين الخلية وشبكة الرشيح ومدى قرب الانتهاء من أعمال الإنشاءات.

وتم المرور أيضا على موقع التخلص الآمن من المخلفات بالعاشر من رمضان، وتم ملاحظة وجود انبعاثات بالموقع، وعلى الفور وجه رئيس الجهاز، بسرعة السيطرة على الانبعاثات ومنعها تماما، وتم تحريك اللوادر الموجودة بالموقع والسيطرة عليها تماما وتغطية مكان الانبعاثات بالرمال، بالإضافة إلى المرور على مقلب العبور وموقع التشغيل لخلية ايكوم التى تقوم باستقبال المخلفات الواردة من شمال وشرق القاهرة، والمرور على خلية هيئة نظافة القاهرة وخلية القليوبية التى يتم تشغيلها بواسطة محافظة القليوبية، والتأكيد على ضرورة استكمال أعمال التغطية والسيطرة أولا بأول لمنع حدوث حرائق بالموقع.

وخلال زيارته لمقلب أبى زعبل، لاحظ تصاعد أدخنة كثيفة نتيجة حرق مخلفات بجانب الطريق الأوسطى بمشتول السوق بمقلب قمامة عشوائى بجانب الطريق، وتم التواصل مع الدفاع المدنى والسيطرة جزئيا على الحريق، وتوجده فرع جهاز شؤون البيئة بالشرقية للمقلب لإحكام السيطرة عليه بالكامل، كما تم زيارة مجمع المحارق للمخلفات الطبية بأبى زعبل والإطلاع على سجلات المحارق والتشغيل للمحارق، وتم التوجيه بالمراجعة الكاملة للمجمع وإحكام العمل به وفقا للاشتراطات البيئة السليمة.