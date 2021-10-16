25 نوفمبر.. مصر للطيران تحظر دخول العاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا 

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تقرر حظر دخول العاملين بالشركة وجميع الشركات التابعة لها غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مقار أعمالهم، وذلك اعتبارا من 25 نوفمبر المقبل.





وقالت الشركة فى بيان اليوم السبت، إنه "يتعين على جميع العاملين الإسراع بتلقى اللقاح قبل ذلك التاريخ، وفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، والتى تطبقها وزارة الطيران المدنى". وأوضح البيان أن العاملين الذين لن يتلقوا لقاح كورونا سيتعين عليهم تقديم تحليل (PCR) كل 3 أيام لضمان خلوهم من الإصابة بالفيروس التاجى. جدير بالذكر أنه تم توفير مركز لتلقى لقاح فيروس كورونا بمستشفى مصر للطيران، تسهيلا على العاملين وتشجيعا لهم على سرعة تلقى اللقاح للسماح لهم بمباشرة أعمالهم بمقر الشركة القابضة وجميع الشركات التابعة لها.

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