حظر الضرب ومنع التصوير.. 14 توجيها لمديرى الإدارات التعليمية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، 14 توجيها لمديرى الإدارات التعليمية كالتالى: 1.المتابعة الميدانية لسير وانتظام العملية التعليمية بكافة المدارس يوميًّـا. 2.التأكيد على الإشراف اليومى وتسجيل غياب الطلاب وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب حفاظًـا على أمنهم وسلامتهم. 3.غلق الأبواب فور دخول الطلاب للمدرسة حرصًـا على انضباط اليوم الدراسى. 4.وضع مواعيد محددة لدخول أولياء الأمور لإنهاء الأمور المتعلقة بذويهم حفاظًـا على الصحة العامة للطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية التعليمية. 5.تسليم الكتب المدرسية للطلاب بعد سداد المصروفات الدراسية. 6.تكثيف عمل غرف العمليات والمتابعات الميدانية بالإدارات التعليمية الثمانى، وسرعة الاستجابة فى فحص شكاوى أولياء الأمور. 7.مراعاة الكثافة المرتفعة فى المدارس التى تعمل بنظام الفترة الواحدة وتحويلها للعمل بنظام الفترة الممتدة بالتنسيق مع مجالس الأمناء ومديرى المدارس ومديرى المراحل دون إحداث عجز فى أعداد المعلمين. 8.المدارس التى تعمل بنظام الفترتين وبها كثافات مرتفعة يجرى العمل بنظام الثلاث فترات بعد العرض على مدير المديرية دون المساس بعدد أيام الدراسة وفق الخريطة الزمنية المعتمدة. 9.حظر استخدام العقاب البدنى والالتزام بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسى رقم 287 لعام 2016. 10.تفعيل المجموعات المدرسية ومتابعة إغلاق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية. 11.حظر تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور. 12.منع التصوير داخل المنشآت التعليمية إلا بعد التنسيق مع المستشار الإعلامى للوزارة أو مدير المديرية. 13.حظر الإدلاء بأى تصريحات لوسائل الإعلام ويقتصر التصريح على مدير المديرية. 14.التركيز فى الإذاعة المدرسية على رفع وتنمية الوعى بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية التى أقرَّتها وزارة الصحة والسكان وأهمية النظافة العامة.

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