في ظل التحديث المستمر الذى تنتهجه الهيئة بهدف تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والمتمثلة في المشروعات التي تنفذها الهيئة خلال الآونة الحالية والتي منها تحديث وتطوير أسطول العربات بها ، واستبدال عربات الركاب القديمة بعربات جديدة .
قررت الهيئة اعتبارا من يوم 17/10/2021 تعديل تركيب بعض القطارات بخط البصيلي / القصابى والعكس بعربات " محسنة تحيا مصر" كما تقرر قيام القطارات بتركيب عدد 6 عربات .
القطارات التي سيتم تعديل تركيبها هي أرقام : -
4201/4204/4205/4206/4207/4208/4209/4210 ، حيث تقوم هذه القطارات وفقاً لجدولها الحالي .
والهيئة لا تتوانى في تقديم أفضل خدمة لتوفير كافة سبل الراحة لجمهور الركاب
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد : تعديل تركيب بعض قطارات خط البصيلي / القصابى والعكس... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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