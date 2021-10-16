وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وبعث وزير التنمية المحلية برقية إلى الرئيس السيسى جاء فيها : يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف . وأضاف شعراوي : داعياً الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب مصر العظيم أعواماً عديدة يملؤها الخير واليمن والبركات والإنجازات المتميزة التى تبهر العالم أجمع ، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها فى الأمن والإستقرار والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة .

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