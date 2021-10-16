مدبولى يرأس اجتماع مجلس المحافظين

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين بحضور عددا كبيرا من الوزراء لمتابعة المشروعات التى تتم بالمحافظات. ويتناول الاجتماع متابعة موقف تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع المحافظات. وكان رئيس الوزراء وجه بضرورة توافر الإمكانيات اللازمة لمواجهة أية تقلبات محتملة في الأحوال الجوية، استعداداً لبدء موسم الأمطار خلال الشهور المقبلة، وأن تكون كل الأجهزة المعنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الظروف المناخية، مع التأكيد على ضرورة تطهير الشبكات، وتوافر المعدات اللازمة لكسح المياه، وإعادة الحركة على الطرق، مع تشكيل غرف عمليات للتعامل مع أي موقف طارئ في هذا الشأن.

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