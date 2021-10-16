التحريات الأمنية: العظام البشرية الملقاة بطريق الغربية هياكل تعليمية لطلبة الطب

كشفت التحريات الأمنية ملابسات منشور جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً العثور على جماجم وعظام بشرية داخل القمامة بأحد الطرق بمحافظة الغربية. وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية عن عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وتبين أن الجماجم والعظام المشار إليها عبارة عن هيكل تعليمى خاص بطلبة كلية الطب،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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