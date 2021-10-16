الإثنين المقبل..اقتصادية النواب تناقش قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفاته وتلبية احتياجات المواطنين بحضور وزير المالية..والخارجية تنظر أداء العامة للاستعلامات بحضور ضياء رشوان

/656297/الإثنين-المقبلاقتصادية-النواب-تناقش-قدرة-الاقتصاد-المصري-على-تحقيق-مستهدفاته-وتلبية-احتياجات-المواطنين-بحضور-وزير-الماليةوالخارجية-تنظر-أداء-العامة-للاستعلامات-بحضور-ضياء-رشوان

تشتأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها الأثنين المقبل لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة والاقتراحات المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الشئون الإقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، لنظر ما يلي:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بمجلس النواب الأثنين المقبل

- متابعة الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021 ،والذي ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق.

- قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم. - السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركزي. - المكتسبات الاقتصادية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي.

- قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا، والخطة التي تستهدف الوزارة تحقيقها فيما يتعلق باستراتيجية إدارة الدين العام، بحضور الدكتورمحمد معيط، وزير المالية.

لجنة العلاقات الخارجية

وتعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماعها، برئاسة النائب كريم درويش،لمناقشة الأداء الخارجي للهيئة العامة للاستعلامات، بحضور الدكتور/ ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

لجنة الشئون العربية

وتستكمل لجنة الشئون العربية اجتماعها برئاسة النائب يسري المغازي، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة الشئون الأفريقية

وتعقد لجنة الشؤون الافريقية برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعها لعرض خطة وزارة السياحة والآثار في الشأن الإفريقي.

لجنة الدفاع والامن القومي

وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعها برئاسة النائب اللواء أحمد العوضي، لاستكمال مناقشة مقترح خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني

لجنة الصناعة

وتعد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حنجلية وأم عود ومنطقة عتود بالصحراء الشرقية.

لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتستكمل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة الطاقة والبيئة

تعقد لجنة الطاقةوالبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي" جايكا" للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء نيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الاصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية ، العلاقات الخارجية ، الخطة والموازنة.

لجنة الزراعة والري

وتعقد لجنة الزراعة اجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصري، لاستكمال مناقشة الإطار العام لمشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة حقوق الإنسان

وتعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعها لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة الإدارة المحلية

وتعقد لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعها لمتابعة خطة الحكومة والاجراءات التنفيذية التي تتخذها بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية وإزالة كافة التعديات القائمة عليهم في جميع المحافظات، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.

لجنة الشباب والرياضة

وتعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمود حسين، اجتماعها لاستكمال مناقشة مشروع الاطار العام لخطة عمل اللجنة.

لجنة الاسكان

وتعقد لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حموده، لدراسة طبيعة عمل ومهام الهيئة العامة للتنمية السياحية والموقف التنفيذي لخطتها الاستثمارية.

لجنة الاتصالات

وتستمر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، لنظر مشروع بيان خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة النقل والمواصلات

تعقد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعها لمناقشة وإقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة السياحة

كما تعقد لجنة السياحة والطيران المدني اجتماعها برئاسة النائبة نورا علي، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشـريعي الثـاني، فيمـا يخـص قطاع السياحة.

لجنة الاعلام

وتعقد لجنة الاعلام اجتماعها برئاسة النائبة درية شرف الدين،للاستماع الى رأى كل من ، نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، نقابة الفنانين التشكيليين، بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة: الأول: بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. الثاني: بتعديل القانون رقم 83 لسنة1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

لجنة التضامن الاجتماعي

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي اجتماعها برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و60 نائبا اخرون، بالاشتراك ع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الاعلام والثقافة والاثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

اللجنة الدينية

وتعقد لجنة الشئون الدينية اجتماعها برئاسة النائب على جمعة، لاستكمال مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص وزارة الاوقاف، هيئة الاوقاف، المجلس الاعلى للشئون الاسلامية. - إقرار خطة عمل اللجنة.

لجنة التعليم

وتستمر لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة النائب سامي هاشم، بمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني وإقرارها.

كما تناقش اللجنة موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن صدور الكتاب الدوري الوزاري رقم 26 بتاريخ 20/9/2021 الخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة والاستعانة بالمؤهلات العليا التربوية أو مؤهل عال مناسب للعمل في المدارس مقابل أجر عشرين جنيها في الحصة الواحدة الا أنه تم الاعلان بمختلف الادارات التعليمية بسوهاج عن سد العجز بالعمل تطوعا بالمخالفة للكتاب الدوري، لمناقشته وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق 2021/10/18.

لجنة القوى العاملة

وتعقد لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اجتماعها لمناقشــــة طلــــب الاحاطــــة المقــــدم مــــن النائــــب محمــــد ســــعد الصــــمودي، بشــــأن تعيــــين أوائــــل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

مناقشــة طلــب الاحاطــة المقــدم مــن النائـــب ضــياء الــدين داوود، بشــأن تعيــين أوائــل الخــريجين وحملة الماجستير.

- مناقشـــة طلـــب الاحاطـــة المقـــدم مـــن النائـــب هـــاني مصـــطفى خضـــر، بشـــأن تونـــف الاجـــراءات التنفيذيـــة لتفعيـــل المشـــروع القـــومي لتشـــغيل أوائـــل الخـــريجين والحاصـــلين علـــى الماجســـتير والـــدكتوراة في الجامعات المصرية.

- مناقشــــة طلــــب الاحاطــــة المقــــدم مــــن النائــــب محمــــد عــــزت عرفــــات، بشــــأن تعيــــين أوائــــل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

- مناقشـــة طلـــب الاحاطـــة المقـــدم مـــن النائـــب/عـــلاء خيـــر الله، بشـــأن إيقـــاف إجــــراءات تعيـــين حملـــــة الماجســـــتير والـــــدكتوراة وأوائـــــل الخـــــريجين بالجامعـــــات المصـــــر ية الـــــذين حصـــــلوا عليهـــــا منـــــذ 2015.

- مناقشــة طلــب الاحاطــة المقــدم مــن النائــبة ميرفــت عــازر، بشــأن عــدم تعيـــين أوائــل الخــريجين دفعة 2014 حتى 2021.

- مناقشـــة طلـــب الاحاطـــة المقـــدم مـــن النائـــب نبيـــل عســـكر، بشــــأن "تعيـــين أوائـــل الخــــريجيين وحملة الماجستير".

- مناقشـــة طلـــب الاحاطـــة المقـــدم مـــن النائب هنـــاء فـــاروق، بشـــأن "عـــدم تعيـــين أوائـــل خريجـــي الجامعات المصرية دفعات 2014 حتى 2021." - مناقشــــة طلــــب الاحاطــــة المقــــدم مــــن النائب باســــم حجــــاز ي، بشــــأن "تعيــــين أوائــــل الخــــريجيين وحملة الماجستير.