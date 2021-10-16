/656319/انتقموا-لزملائهم--ضبط-3-طلاب-اشعلوا-النيران-في-بوابة-مدرستهم-بكرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم السبت، في إلقاء القبض على 3 طلاب اشعلوا النيران في بوابة مدرستهم بكرداسة انتقاما من إصابة زملائهم في حادث تدافع منذ عدة أيام بالمدرسة.

وأتضح أن الطلاب قاموا بإلقاء كمية من البنزين على البوابة الحديدية للمدرسة من الجهة الخارجية واضرموا فيها النيران وفروا هاربين، وأن إدارة المدرسة أبلغت مركز شرطة كرداسة بالحادث وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين أن 3 طلاب نفذوا الجريمة عن طريق إلقاء البنزين على البوابة قبل أن يشعلوا فيها النيران.

القبض على الطلاب

ونجحت الأجهزة الأمنية في الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث، في إلقاء القبض على الطلاب الثلاثة وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بحرق بوابة المدرسة انتقاما من مسؤولي المدرسة بسبب تعرض أحد المتهمين و8 آخرين من زملائهم للإصابة بكدمات نتيجة التدافع على السلم أثناء انصرافهم يوم الخميس الماضي.

واقتادت قوة أمنية المتهمين إلى مركز شرطة كرداسة وتحرر محضرًا بالواقعة بعد اعترافهم بتنفيذ الجريمة وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة حرق بوابة المدرسة عمدًا باستخدام البنزين.

تحريات المباحث

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد عمرو البرعى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن المتهمين اتفقوا مع بعضهم البعض بعد انصرافهم يوم الخميس الماضي على إحراق المدرسة وأعدوا لذلك كمية من البنزين وأحرقوا بوابة المدرسة.