«لامس مناطق حساسة».. حبس عامل 6 أشهر تحرش بمهندسة في التجمع

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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بحبس عامل 6 أشهر مع الشغل؛ لتحرشه بمهندسة في الطريق العام بأحد شوارع التجمع الأول بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد في السطور تفاصيل حبس عامل 6 أشهر مع الشغل

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان وعضوية المستشارين عماد الدين الخولى ومصطفى حسن أبو قورة وأمانة سر محمد طه.

قرار الإحالة

كشف قرار الإحالة عن قيام المتهم «ه.ص.أ»، 21 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة بهتك عرض المجنى عليها «ر.ف.ش»، بأن لامس أجزاء حساسة من جسدها.

تحرش

وقالت المجنى عليها في التحقيقات، أنها تعمل مهندسة وأنه خلال سيرها بالطريق بدائرة القسم فوجئت بالمتهم أتى من خلفها راكضا، وقد استطالت يديه جسدها، وبصراخها واستغاثتها بالمارة لاذ بالفرار وبالعدو خلفه تجمع المارة ونجحوا من أمساكه والتحفظ عليه، حتى تم اقتياده بمعرفة رجال الشرطة.

وفي سياق أخر ألغت المحكمة الإدارية العليا 400 حكماً تأديبيا على مستوى الجمهورية برأت فيها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض من الامتناع عن أداء عمل التكليف الصادر لهم من وزارة الصحة بحجة أنه يمثل قهرا على أداء العمل جبرا.

وقررت المحكمة بإعادة مئات الدعاوى إلى المحاكم التأديبية المختصة للفصل فيها بهيئة مغايرة ومحاكمة المطعون ضدهم طبقا لقانون التكليف صدرت الاحكام برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.

لا يجوز للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض الامتناع عن تكليف وزارة الصحة وأكدت المحكمة العليا أنه لا يجوز للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض الامتناع عن تكليف وزارة الصحة مشاركة لخدمة الوطن.

كما أن التكليف حق وواجب وشرف بعد أن ثبت امتناعهم عن التكليف فى مناطق الريف والمناطق النائية وأن الامتناع عن التكليف جريمة تضاعف عقوبتها في حالة الحرب أوانتشار وباء أو في حالة العود وحظرعام على أى شخص معنوى أو طبيعي أن يعين أحدا من المكلفين قبل الحصول على موافقة وزيرالصحة وهو حظر ينصرف حتى إلى المستشفيات الخاصة والعيادات الشخصية حتى لا يتهربون من خدمة الدولة.