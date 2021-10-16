/656324/محمد-صلاح-يسجل-هدف-عالمي-أمام-واتفورد-ويحطم-لقب-دروجبا--فيديو

تمكن الفرعون المصري محمد صلاح من تسجيل هدف في مباراة اليوم أمام واتفورد ضمن فعاليات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وواصل الفرعون المصري محمد صلاح إبداعاتة ويتلاعب بدفاعات واتفورد ويضيف الهدف الرابع لصالح فريق ليفربول والأول لة في المباراة.

وتربع الفرعون محمد صلاح بهدفة في مباراة اليوم علي رأس قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلاً للأهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز متساوياً مع الإيفواري ديدية دروجبا برصيد 104 هدف.

شهدت بداية الشوط الأول ضغط واستحواذ كبيرمن جانب لاعبي ليفربول من أجل حسم اللقاء مبكراً وإحراز هدف التقدم.

ومع الدقائق الخمس الأولي سدد الفرعون المصري محمد صلاح كرة قوية ارتطمت في العارضة قبل أن يرفع الحكم رايتة معلناً وقوع اللاعب ساديو ماني في التسلل.

وفي الدقيقة 9 تمكن السنغالي ساديو ماني من تسجيل أول أهداف الريدز في المباراة بعد صناعة رائعة من محد صلاح ليصل السنغالي ماني إلي هدفة رقم 100 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستمر فريق ليفربول في السيطرة علي مجريات الشوط الأول في محاولة لإضافة الهدف الثاني في المباراة.

وفي الدقيقة 29 ينقذ حارس ليفربول فريقة من هدف محقق بعد إنفراد تام من جانب مهاجم واتفورد.

ويضيف البرازيلي فيرمينيو الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد صناهة رائعة من ميلنر وتصبح النتيجة تقدم ليفربول بهدفين نظيفين.

ثم يطلق الحكم صافرتة معلناً نهاية الشوط الأول بتقدم فريق ليفربول علي واتفورد بهدف نظيف أحرزة ساديو ماني.

وكان فريق ليفربول قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كويمين كليهير

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا – جوردان هندرسون – ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح –فيرمينو – ساديو ماني.

وقبل بداية المباراة كان فريق ليفربول يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة جمعها من سبع مباريات بينما يتواجد فريق واتفورد في المركز ال15 برصيد 7 نقاط.

محمد صلاح

ويأمل محمد صلاح في الاستمرار بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استطاع حتى الآن تسجيل 6 أهداف خلال الجولات السبع التي خاضها مع الريدز في البريميرليج.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف مع مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي يسعى هو الآخر إلى منافسة الفرعون المصري خلال الجولة نفسها.