/656325/تفاصيل-براءة-نجلى-أحمد-السبكى-من-تهمة-حيازة-هيروين

برأءت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، اليوم السبت، «أحمد وكريم» نجلي المنتج أحمد السبكى من تهمة حيازة مواد مخدرة.

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جدير بالذكر عاقبت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، بالسجن غيابيًا بالمشدد 15 عامًا، للمتهمين بتهمة حيازة مخدرات، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.

عودتهما من حفل زفاف

وكانت استوقفت الأجهزة الأمنية نجلي المنتج الفنى أحمد السبكى في أحد الأكمنة خلال عودتهما من حفل زفاف، وبتفتيش السيارة التى يستقلانها عثرت على عدة لفافات من مخدر الهيروين، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ عليهما، وعرضهما على النيابة التى تولت التحقيق بالقضية.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بحبس عامل 6 أشهر مع الشغل؛ لتحرشه بمهندسة في الطريق العام بأحد شوارع التجمع الأول بالقاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان وعضوية المستشارين عماد الدين الخولى ومصطفى حسن أبو قورة وأمانة سر محمد طه.

قرار الإحالة

كشف قرار الإحالة عن قيام المتهم «ه.ص.أ»، 21 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة بهتك عرض المجنى عليها «ر.ف.ش»، بأن لامس أجزاء حساسة من جسدها.

تحرش

وقالت المجنى عليها في التحقيقات، أنها تعمل مهندسة وأنه خلال سيرها بالطريق بدائرة القسم فوجئت بالمتهم أتى من خلفها راكضا، وقد استطالت يديه جسدها، وبصراخها واستغاثتها بالمارة لاذ بالفرار وبالعدو خلفه تجمع المارة ونجحوا من أمساكه والتحفظ عليه، حتى تم اقتياده بمعرفة رجال الشرطة.